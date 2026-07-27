Капсулу времени для тюменских депутатов до 2036 года будет хранить музей "Городская Дума"

Депутаты Тюменской городской Думы VIII созыва 24 июля передали в музей "Городская Дума" капсулу времени с посланием своим коллегам будущего X созыва. Вскроют ее через десять лет, в 2036 году, когда Тюмень будет праздновать своё 450-летие. Торжественная церемония прошла при участии нынешнего депутатского корпуса, а также председателей дум Кургана, Салехарда, Рязани, Нижнего Новгорода, Ишима, Тобольска и Ялуторовска.

Музей "Городская Дума" местом хранения капсулы выбран закономерно, он расположен в одном из старейших каменных строений города, и именно здесь столетия назад заседала городская дума.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила, что депутаты разных созывов — звенья одной цепи, каждый в свое время принимал эстафету от предшественников, впитывал их опыт и учился мудрости.

"В своем послании мы зафиксировали главное: Тюменская городская дума всегда была и остается на страже интересов жителей областной столицы. Вся наша работа строится на основном принципе — для людей. В разные годы перед депутатами стояли серьезные вызовы, но совместными усилиями думы, администрации и самих тюменцев мы всегда находили рациональные решения во благо родного города. И пусть те, кто через 10 лет вскроет эту капсулу, тоже зададут себе вопрос: а какой мы хотим видеть Тюмень? И ответят на него так же утвердительно, как сегодня говорим мы: "Тюмень — лучший город Земли",— подчеркнула Светлана Иванова.