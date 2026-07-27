Пьяная водитель с четырьмя детьми-пассажирами въехала в забор в Тюменском округе

Автомобиль "Пежо" въехал в забор жилого дома в поселке Мичурино в Тюменском округе. Предварительно, в машине в момент ДТП находились две женщины и четверо детей, они ехали купаться.

Водитель автомобиля освидетельствована на состояние опьянения. Показания алкотестера у автомобилистки составили 1,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительских прав у нее нет.

Предварительно, ранения в ДТП получили две 11-летние девочки и 4-летний мальчик. О состоянии взрослых пока нет информации, сообщили в ГАИ ТО.