Пьяная водитель с четырьмя детьми-пассажирами въехала в забор в Тюменском округе

17:35 27 июля 2026
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Автомобиль "Пежо" въехал в забор жилого дома в поселке Мичурино в Тюменском округе. Предварительно, в машине в момент ДТП находились две женщины и четверо детей, они ехали купаться.

Водитель автомобиля освидетельствована на состояние опьянения. Показания алкотестера у автомобилистки составили 1,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительских прав у нее нет.

Предварительно, ранения в ДТП получили две 11-летние девочки и 4-летний мальчик. О состоянии взрослых пока нет информации, сообщили в ГАИ ТО.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пострадавшие , пьяный водитель
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