Тюменский губернатор оценит паводковую обстановку в Ярковском округе

Уровень воды в Туре на утро пятницы в Тюмени поднялся на 2 - до 891 сантиметра, судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля, сообщил губернатор Александр Моор.

Волна паводка спускается вниз по течению Туры - в Ярковском округе река уже ощутимо прибавила.

"Выехал туда, чтобы на месте проконтролировать, как ведётся подготовка к паводку. Также внимательно следим за тем, как ведёт себя река Пышма в Тюменском округе. За сутки она прибавила 25 сантиметров. Общий уровень составляет 564 сантиметра", - сообщил Моор.