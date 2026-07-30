Губернатор Моор объяснил, почему в Тюмени плохо пахнет вода

Летние ливни в Свердловской и Тюмеской областях привели к тому, что с полей, из болот с прочих территорий в реку Туру попало много органических соединений, река перестала самоочищаться и кислород в ней критически снизился - все это стало причиной специфического запаха в городе, от которого горожане страдают с середины июля, замора рыбы и появления привкуса и запаха в водопроводной воде, сказал губернатор Александр Моор.

"Поступают многочисленные обращения от жителей по поводу запаха и привкуса водопроводной воды. "Тюмень Водоканал" столкнулся с крайне низким качеством исходной воды из реки Туры. Причиной стали сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса", - об этом и новых решениях губернатор рассказал в "Макс".

Что касается водопроводной воды, то Метелёвская водоочистная станция, благодаря модернизации и новым технологиям, успешно справляется со своими задачами и предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить потребителей безопасной питьевой водой. По словам Моора, весь период паводка вода безопасна, а присутствующие в ней запах и привкус полностью убрать невозможно: увеличение угля нейтрализует действие хлора, что опасно.

Для тех, кто хочет пить воду без запаха и привкуса, в городе и округе организуют подвод чистой питьевой воды и установят временные водоразборные колонки. Брать там воду люди смогут бесплатно. Места стоянок машин и размещения колонок можно узнать в информационном центре правительства ТО.