Более 60 лесных пожаров действует на Ямале, ситуация усугубляется жарой и отсутствием дождей

В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрирована самая масштабная вспышка лесных пожаров среди наиболее огнеопасных регионов страны, на 29 июля в округе действуют 62 пожара, в т.ч. 6 локализованы, сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

За сутки на тушение привлечены более 670 человек. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки и тушения пожаров привлечены 11 воздушных судов. Наземная техника из-за невозможности доставки в районы тушения практически не применяется.

Прокладка минерализованных полос идет вручную с помощью лопат и топоров мотыг. Прямое тушение кромки выполняется из ранцевых лесных огнетушителей.

"Погодная ситуация для стабилизации лесопожарной обстановки на Ямале крайне негативная – жара на всей территории региона, включая Арктическую зону, достигает +30°C и выше. Осадков практически нет и не будет. В течение августа практически на всей территории округа ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах из-за жаркой, теплой погоды и дефицита осадков", - сообщили в ведомстве.

Напочвенный покров местных лесов округа в основном представлен ягелем, который на жаре и без дождей становится идеальным проводником огня грозовых очагов.

В целом, лесопожарная обстановка на Ямале из-за постоянных вспышек пожаров от гроз осложнена почти месяц. В первую половину июля тушить пожары региону помогали почти 300 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Свердловской, Тюменской, Архангельской областей и Республики Коми. К середине июля ситуация была стабилизирована. Но передышка продлилась менее недели. Второй июльский пик грозовых пожаров на Ямале начался с 20 июля. На текущий момент по обращения региона о помощи на тушение пожаров привлечены 150 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской, Тюменской, Архангельской областей.

С 1 по 28 июля в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидированы 230 труднодоступных и удаленных лесных пожаров от гроз в 5 муниципалитетах – Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Шурышкарском. В т.ч. на долю Красноселькупского района пришлись 150 пожаров – более половины от ликвидированных очагов.