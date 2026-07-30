Развязку на примыкании дорожного обхода деревни Ожогино к трассе "Иртыш" ввели под Тюменью

08:48 30 июля 2026
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В Тюменской области благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам ввели в эксплуатацию транспортную развязку на примыкании дорожного обхода деревни Ожогино к трассе "Иртыш" и подъезду к Тюмени, сообщили в Минстрое РФ.

Протяженность нового объекта 5,7 км. Развязка включает семь съездов и разворотную петлю.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин:

Новая развязка в Тюмени станет важным элементом городской среды. Такие проекты позволяют разгружать существующую сеть, сокращать время в пути и делать поездки более комфортными. Работы велись с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, что дало региону возможность реализовывать проект без избыточной финансовой нагрузки. Новая развязка обеспечит транспортную связанность активно развивающегося района "Юго-Западный", где в перспективе будут проживать более 60 тыс. человек.

 Куратором программы инфраструктурных кредитов выступает Минстрой России, оператором – Фонд развития территорий.

Теги: дороги , министерство строительства и ЖКХ , строительство
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