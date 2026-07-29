40 спортивных площадок и море эмоций: повод посетить Югру

Жителей Тюменской области зовут в соседнюю Югру на масштабный спортивный фестиваль. 8 августа там отметят региональный День физкультурника, основной площадкой которого станет ежегодный праздник "ВТБ — Сибирское здоровье" в Ханты-Мансийске. Он проходит с 2013 года, включен в календарь главных спортивных событий ХМАО и традиционно собирает более 2 000 участников и болельщиков. "В этом году объединенные День физкультурника и проект "Сибирское здоровье" подтверждают: спорт становится нормой жизни. Особенно ценно, что так укрепляются добрые традиции. Мы поддерживаем такие инициативы и последовательно развиваем спортивную инфраструктуру, формируя культуру здоровья для жителей всех наших муниципалитетов", – прокомментировала Елена Майер, заместитель губернатора ХМАО – Югры. Для участников, семей и команд запланированы больше 40 локаций. Это — футбол, волейбол, стритбол, гиревой спорт и фиджитал, дартс, фехтование, шахматы и боевые искусства. Состоятся эстафеты, командные турниры, тестирование норм ГТО, мастер‑классы от профессиональных спортсменов, показательные выступления клубов.

"Мы видим, как с каждым годом растет число участников, повышается уровень и рекорды победителей. А энергия, которая рождается в совместных активностях, объединяет поколения и семьи", – отметил вице-президент ВТБ Виталий Мосунов.

Будут и специальные детские площадки с большими шахматами, танковыми боями и сладкой ватой. Среди сборных команд – представители крупнейших организаций и муниципалитетов.