Чистая прибыль Сбера по МСФО в январе–июне 2026 года выросла на 18,6%

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финотчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2026 года достигла 1 трлн рублей. Рост по сравнению с тем же периодом 2025 года составил 18,6%.

Во 2-м квартале Сбер заработал 511,2 млрд рублей чистой прибыли, показав рост на 20,9% год к году, при рентабельности капитала 24,0%. Достаточность капитала банковской группы (Н20.0) увеличилась на 0,7 пп за квартал до 15,1% в преддверии выплат рекордных в истории Сбера дивидендов общим объемом 850,2 млрд рублей.

С начала года совокупный кредитный портфель увеличился на 3,9% в реальном выражении до 52,6 трлн руб. Объем корпоративного кредитования прибавил 2,9%, а розничного – 5,6% благодаря положительной динамике во всех продуктах.

К концу второго квартала спрос на ипотеку с господдержкой вырос на фоне планируемых изменений условий семейной ипотеки. Одновременно снижение ставок в экономике стимулировало рост интереса клиентов к рыночным ипотечным программам и повысило активность в потребительском кредитовании.

Средства частных клиентов за этот же период выросли на 3,0% (без учета валютной переоценки) и достигли 34,5 трлн руб. Благодаря этому Сбер укрепил лидерство на рынке розничных услуг: доля Сбера в кредитовании физлиц превысила 50%, а в привлеченных средствах достигла 45%.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: