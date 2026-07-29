В Тюмени создан оперативный волонтёрский штаб - нужна помощь горожан

В Тюмени создан оперативный волонтёрский штаб, замглавы Юрий Баранчук провёл встречу с руководителями общественных организаций и обозначил фронт работ.
Максим Афанасьев, глава города:
Нам остро необходимы сильные люди: инициативные, ответственные и готовые действовать прямо сейчас! Требуется ваша помощь в наполнении мешков песком, укреплении дамб и насыпей. Вся необходимая техника и материалы уже готовы!
Мы находимся лицом к лицу со стихией, и сегодня от каждого зависит, в состоянии ли мы ей противостоять. Только вместе мы сможем защитить наш город и его жителей!
Присоединяйтесь к волонтёрам Тюмени прямо сейчас! Вместе мы сильнее любой стихии!
Телефон для связи 45-15-20, 79-87-43; 8 (982) 925-23-14
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