Тура в Тюмени за сутки прибыла еще на 9 см

По данным на утро 29 июля, за сутки вода в Туре поднялась на 9 семиметров и составила 886 сантиметров.
Накануне губернатор Александр Моор ввел по отдельным адресам в Тюмени и Тюменском округе режим ЧС регионального характера. По данным ГУ МЧС, на 28 июля в муниципальных образованиях были подтоплены 41 жилой дом, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автодорога.
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