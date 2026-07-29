Тура в Тюмени за сутки прибыла еще на 9 см

По данным на утро 29 июля, за сутки вода в Туре поднялась на 9 семиметров и составила 886 сантиметров.

Накануне губернатор Александр Моор ввел по отдельным адресам в Тюмени и Тюменском округе режим ЧС регионального характера. По данным ГУ МЧС, на 28 июля в муниципальных образованиях были подтоплены 41 жилой дом, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автодорога.