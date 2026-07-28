Сбер и ведущие образовательные платформы вместе запустили бесплатные программы по работе с ИИ

К началу нового учебного года Сбер вместе с ГигаЧатом и образовательными платформами Нетология, Фоксфорд и Алгоритмика запустили бесплатные программы, посвящённые работе с искусственным интеллектом (ИИ).

Для школьников 5–11 классов Фоксфорд и Алгоритмика подготовили курс, который знакомит с возможностями нейросетей и показывает, как применять ИИ в учебе и творчестве. Участники научатся составлять детальные промпты под разные задачи, например, разработать учебный план, объяснить сложную тему, проверить знания. Также они освоят, как с помощью нейросетей создавать сайты и собственных ИИ-ассистентов, использовать ИИ для поиска информации, самообразования и развития новых навыков.

Для взрослой аудитории Нетология запускает марафон "ГигаЧат: ваш универсальный помощник для жизни". Программа не требует специальной подготовки. На примере реальных жизненных ситуаций участники узнают, как составлять тексты любой сложности — от писем близким до официальных обращений, создавать уникальные изображения, оформлять резюме и готовиться к собеседованиям, планировать личные дела и использовать искусственный интеллект для решения бытовых задач.

Все материалы доступны сразу после регистрации, а проходить программу можно в удобном темпе. По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении курса.