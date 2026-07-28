Новый финансовый тренд: банки наращивают доходность вдолгую

На российском рынке депозитов фиксируется новый тренд — банки начали повышать ставки на длительные сроки. Но, как и раньше, максимальную доходность предлагают только новым клиентам и получателям выплат через банк.

Тренд развивается на фоне продолжающегося цикла снижения Центральным Банком ключевой ставки. В этих условиях кредитные организации корректируют депозиты, фиксируя изменение в финансовом поведении россиян: вкладчики теперь чаще распределяют средства по разным срокам и формируют сбалансированную структуру сбережений.



По данным Центробанка, в июне объём сбережений физлиц вырос на 0,2 трлн рублей или 0,3%. В некоторых структурах отмечены темпы роста в пять раз выше рыночных, когда портфели увеличились за месяц более чем на 1,5%. "Россияне корректируют выбор услуг и сроков, но не сберегательную стратегию в целом", – прокомментировал ситуацию старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Для общества такая динамика важна сразу по нескольким причинам.

Во‑первых, рост ставок по долгосрочным вкладам даёт возможность эффективнее защищать сбережения от инфляции.

Во‑вторых, предсказуемость дохода на продолжительном горизонте помогает планировать крупные траты — например, на жильё, образование или пенсию.

В‑третьих, устойчивый приток средств на депозиты укрепляет ресурсную базу и в перспективе способствует поддержанию доступности кредитов для реального сектора экономики и населения.

По прогнозам ВТБ, объем средств вкладчиков в России в этом году вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.