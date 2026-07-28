Тюменские леса обрастают листвой после нашествия непарного шелкопряда

16:14 28 июля 2026
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Центр защиты леса Тюменской области приступил к выборочным наземным обследованиям лесных участков, которые в июне были повреждены непарным шелкопрядом. Первые результаты показывают, что на участках, не затронутых другими негативными факторами, лиственные породы полностью восстанавливают листовой покров за один вегетационный сезон.

"Гибели лесных насаждений, поврежденных непарным шелкопрядом, не выявлено и не прогнозируется. Работа продолжается. В течение сезона специалисты проведут дополнительные обследования и осенние учеты численности вредителя, после чего выполнят инвентаризацию очагов непарного шелкопряда. Материалы будут направлены в департамент лесного комплекса Тюменской области для принятия дальнейших решений",- сообщили в деплеса ТО.

Теги: охрана лесов
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