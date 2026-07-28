Вода в Тюмени безопасна, сообщила глава Роспотребнадзора ТО

Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг качества воды на Метелевском водозаборе из реки Тура. Исследования проводятся в аккредитованных лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области. На сегодня вода по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям полностью соответствует требованиям.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо:

Для соблюдения правил безопасности с профилактической целью мы просим население воду кипятить. Мы это всегда делаем в паводковый период на всех территориях. Подъем воды продолжается и в случае, если мы увидим ухудшение качества воды по показателям безопасности в резервуаре чистой воды или в разводящей сети, незамедлительно будет принято решение об ограничении или прекращении подачи воды в дома и на переводе водоснабжения на привозную воду. Пока, оценивая риски существующей ситуации и прогнозируемой, мы не видим в этом необходимости.

С 24 июля по предписанию РПН проводится гиперхлорирование питьевой воды, что также позволит держать ситуацию на контроле.