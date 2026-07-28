В Тюменском округе продолжают контролировать состояние дамб

На утро 28 июля уровень воды в Туре по гидропосту в Тюмени составил 877 см (+5 ), в Пышме по гидропосту в селе Богандинское 483 см (+24). Имеющиеся в Тюменском округе дамбы и насыпи находятся на круглосуточном контроле, сообщили глава муниципалитета Ольга Зимина.

Подвезен песок и мешки на дамбы в районе СНТ "Калинка" и "Водник" села Ембаево, сегодня местные жители и волонтеры начнут затаривать мешки с песком для укрепления гребня насыпи в Богандинском. В Чикче продолжается укрепление насыпи за кладбищем – мера превентивная, угрозы сейчас нет. Низинные места, откуда может зайти вода на улично-дорожную сеть, подсыпаны в Каскаре, Малых Акиярах.

"Материальных средств в резервном фонде округа достаточно, при необходимости защитить свой участок или дом от подтопления граждане могут напрямую обращаться в теруправления и теротделы – подвезем мешки, песок, полиэтиленовую пленку, поможем организовать волонтеров", - сообщила Зимина.

Специалисты теруправлений отработали со всеми социально уязвимыми категориями граждан, попадающими в зону подтопления: предупредили об угрозе, организовали при необходимости выезд, предложили жилье маневренного фонда тем, у кого в зоне риска оказался или вот-вот может оказаться единственный дом.

"Продолжаем следить за уровнем воды по Туры и Пышмы на всей протяженной территории нашего Тюменского округа, чтобы оперативно отреагировать на угрозу новых подтоплений", - заверила глава.