Река Ишим у казанского села Ильинка снова начала прибывать

Вода в реке Ишим в селе Ильинка казанского округа, где в предыдущие дни на гидропосту наблюдалось постепенное снижение уровня, последние два дня снова начала прибывать. На утро 29 апреля за сутки вода поднялась на 2 см, за минувшие сутки - еще на 4 см - до 722 см (отметка опасного явления здесь 800 см).

В целом по рекам региона на утро 30 апреля ситуация спокойная, по реке Ишим самый заметный подъем в селе Абатское — +11 см, уровень 639 см, в селе Викулово — +9 см, уровень 428 см, в городе Ишиме — +8 см, уровень 580 см. Также вода продолжает растив реке Тобол: Коркино — +7 см, Упорово — +6 см, Ялуторовск — +6 см. В реке Туре в Тюмени за сутки вода поднялась на 4 см, в Иртыш в Тобольске — на 7 см.

Снижения уровня воды не зафиксировано. В целом показатели остаются ниже опасных отметок. Подтоплены пять низководных мостов — в Криволукской, Рагозина, Ощепково, Клепиково и Балаганы. Ситуация находится под постоянным контролем властей, сообщается в официальных пабликах региона.