"Путешествие по Тюменской области": школьники могут изучать историю малой родины по видеоурокам

В школах Ярковского, Омутинского, Юргинского и Голышмановского муниципальных округов в апреле прошли открытые уроки по краеведению. Учащиеся младшего школьного звена знакомились с историей родного края на основе нового краеведческого пособия – видеоурока "Путешествие по Тюменской области" и раскраски, отображающих основные памятные места, достопримечательности и исторические события округа.

Учителя, проводившие урок, отметили доступность изложенного материала, детальность раскраски и информативность видеоурока.

Ольга Пуртова, учитель начальных классов Юргинской средней школы:

Дети в полном восторге! Мы рамках тематического кружка "Мой край родной" изучаем историю Юргинского округа, побывали уже практически во всех селах и деревнях, своими глазами видели и те памятники, что отображены в уроке, и растения, и птиц на реке Тап… Ребятам было особенно приятно и радостно видеть на экране то, что они уже знают и любят.

Учитель начальных классов Голышмановской школы № 1 Наталья Кашина добавила, что ученики особенно оценили видеосъемки с коптера, в которых показана красота голышмановских лесов и полей. "Видеоурок очень пригодится в нашей работе, он поможет еще лучше узнать родной край", - считает она.

Краеведческий видеопроект "Путешествие по Тюменской области" реализует фонд общественной дипломатии "Диалог" уже четвертый год на средства гранта губернатора Тюменской области. Создано 12 видеоуроков по территориям юга тюменского региона, они выложены в группе проекта https://vk.com/rodinatyumen и доступны всем желающим. В видеоуроках от лица юных путешественников Оли и Мити рассказывается история родного края от древних времен до современности. Исторические события и познавательные факты изложены максимально простым и доступным языком, сопровождаются динамичным видеорядом и авторскими раскрасками художницы Марины Лебедевой.

В этом году авторы проекта не обошли вниманием тему героев и Великой отечественной войны – в каждом видеоуроке рассказывается о трудовом вкладе жителей в великую победу и доблестных подвигах героев. Так, голышмановские школьники из урока "Путешествие по Тюменской области" узнали, что в их округе чтят память шести героев Советского Союза, а дети Омутинского - о том, что их прадеды собрали деньги на постройку двух бронетанков.

Ирина Ульянова, директор фонда общественной дипломатии "Диалог":

Наши уроки направлены на сохранение интереса к истории родного края и побуждение дальнейшего его изучения, ведь в истории Тюменской области еще немало белых пятен.

Авторы проекта намерены продолжать его развитие. За событиями проекта можно следить в группе "Тюмень. Югра. Ямал".