Владельцам общепита в Тюмени расскажут о новых правилах работы летних кафе

С 2027 года вступают в силу новые требования к нестационарным объектам общепита, в связи с этим 18 июня в Тюмени планируют обсудить проект постановления администрации города, а также ответить на вопросы бизнеса о новых правилах размещения летних кафе и сезонных зон.

В программе встречи - новые требования к внешнему виду и размещению нестационарных объектов общепита (террасы, крыши, открытые площадки); правила демонтажа объектов, не соответствующих нормам; Требования к сезонным залам с продажей алкоголя (выступление представителя лицензирующего органа), а также ответы на поступившие вопросы.

Встреча начнутся в 11700 в Центре стратегического развития "Сибирь" (Осипенко, 35).