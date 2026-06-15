Владельцам общепита в Тюмени расскажут о новых правилах работы летних кафе

13:40 15 июня 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 2027 года вступают в силу новые требования к нестационарным объектам общепита, в связи с этим 18 июня в Тюмени планируют обсудить проект постановления администрации города, а также ответить на вопросы бизнеса о новых правилах размещения летних кафе и сезонных зон.

В программе встречи - новые требования к внешнему виду и размещению нестационарных объектов общепита (террасы, крыши, открытые площадки); правила демонтажа объектов, не соответствующих нормам; Требования к сезонным залам с продажей алкоголя (выступление представителя лицензирующего органа), а также ответы на поступившие вопросы.

Встреча начнутся в 11700 в Центре стратегического развития  "Сибирь" (Осипенко, 35).

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2026