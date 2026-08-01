Эксперты рассказали, как бороться с соседями, нарушающими тишину на даче

Как приструнить любителей громкой музыки на даче, напомнил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. На территории России действует Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливающий общие требования к условиям проживания.

Однако конкретные нормы тишины и временные промежутки, в которые запрещено шуметь, определяются на уровне регионов и муниципалитетов. В садовых товариществах ограничения обычно действуют с 22:00 или 23:00 до 08:00, а также в дневные "тихие часы" с 13:00 до 15:00. Допустимый уровень шума в жилых зонах составляет около 40–55 дБ днем и 30–45 дБ ночью. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв отмечают, что из-за близости участков шум за городом часто ощущается сильнее, чем в городской черте.

Если мирный разговор с соседями не помог, первым шагом должно стать обращение к председателю СНТ, который может вынести предупреждение или назначить штраф согласно уставу товарищества. При систематических нарушениях или шуме в ночное время необходимо вызывать полицию для фиксации факта правонарушения и составления протокола — это станет весомым доказательством. Также следует написать официальное заявление участковому, подробно указав даты, время и характер шума. В случаях, когда неудобства вызваны физиологическим воздействием звука, например, от постоянно работающего станка, можно обратиться в Роспотребнадзор для проведения профессиональных замеров. Крайней мерой является подача судебного иска по месту жительства нарушителя, - сообщает АиФ-Тюмень.