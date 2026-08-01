Эксперты рассказали, как бороться с соседями, нарушающими тишину на даче

12:28 01 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Как приструнить любителей громкой музыки на даче, напомнил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. На территории России действует Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливающий общие требования к условиям проживания.

Однако конкретные нормы тишины и временные промежутки, в которые запрещено шуметь, определяются на уровне регионов и муниципалитетов. В садовых товариществах ограничения обычно действуют с 22:00 или 23:00 до 08:00, а также в дневные "тихие часы" с 13:00 до 15:00. Допустимый уровень шума в жилых зонах составляет около 40–55 дБ днем и 30–45 дБ ночью. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв отмечают, что из-за близости участков шум за городом часто ощущается сильнее, чем в городской черте.

Если мирный разговор с соседями не помог, первым шагом должно стать обращение к председателю СНТ, который может вынести предупреждение или назначить штраф согласно уставу товарищества. При систематических нарушениях или шуме в ночное время необходимо вызывать полицию для фиксации факта правонарушения и составления протокола — это станет весомым доказательством. Также следует написать официальное заявление участковому, подробно указав даты, время и характер шума. В случаях, когда неудобства вызваны физиологическим воздействием звука, например, от постоянно работающего станка, можно обратиться в Роспотребнадзор для проведения профессиональных замеров. Крайней мерой является подача судебного иска по месту жительства нарушителя, - сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: соседи
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026