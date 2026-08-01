В Тюмени провели конкурс головных уборов для людей с инвалидностью

На конкурсе шляп для людей с инвалидностью было представлено 25 творческих номеров, превратив дефиле в театр моды и стиля.
Праздник прошел в Ресурсном центре адаптации инвалидов. Участники инклюзивного литературного клуба "Музыка слова" продемонстрировали береты, тюрбаны, цилиндры, кокошники и другие головные уборы. Каждый номер сопровождался стихами, песнями или театральной постановкой.
Клуб объединяет 57 человек не только из Тюмени. Его участники не ограничиваются литературой: они ставят спектакли, пишут авторские песни и проводят акции в скверах города.
"Мы люди творческие, не зацикливаемся только на литературных мероприятиях. Потихоньку появилось еще одно направление – авторская песня. Мы просто одна большая семья", – рассказала руководитель клуба Ольга Губина.
Жюри определило трех победителей. Ими стали Яна Илюхина в образе Безумного Шляпника, Елена Четыркина с театральной шляпой и Нурзиля Ахметова, чей головной убор украсили травы с огорода, - сообщает Тюменская область сегодня.
18+
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru