В Тюмени провели конкурс головных уборов для людей с инвалидностью

На конкурсе шляп для людей с инвалидностью было представлено 25 творческих номеров, превратив дефиле в театр моды и стиля.

Праздник прошел в Ресурсном центре адаптации инвалидов. Участники инклюзивного литературного клуба "Музыка слова" продемонстрировали береты, тюрбаны, цилиндры, кокошники и другие головные уборы. Каждый номер сопровождался стихами, песнями или театральной постановкой.

Клуб объединяет 57 человек не только из Тюмени. Его участники не ограничиваются литературой: они ставят спектакли, пишут авторские песни и проводят акции в скверах города.

"Мы люди творческие, не зацикливаемся только на литературных мероприятиях. Потихоньку появилось еще одно направление – авторская песня. Мы просто одна большая семья", – рассказала руководитель клуба Ольга Губина.

Жюри определило трех победителей. Ими стали Яна Илюхина в образе Безумного Шляпника, Елена Четыркина с театральной шляпой и Нурзиля Ахметова, чей головной убор украсили травы с огорода, - сообщает Тюменская область сегодня.



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