Покупка участка с собственным выходом к воде может обернуться юридическими проблемами

По закону, в частную собственность можно приобрести только те участки, на которых расположены искусственные и полностью изолированные водоемы (например, пруды-копани или обводненные карьеры). Главное — отсутствие связи с другими реками, ручьями или озерами. В этом случае водоем считается частью земли.

Реки, озера, болота и даже маленькие ручьи — находятся в федеральной собственности. Даже если такой водоем проходит через ваш участок, право собственности на воду не возникает. Более того, владелец обязан соблюдать режим береговой полосы (обычно 20 метров, для малых рек до 10 км — 5 метров). Эта территория предназначена для общего пользования: закон категорически запрещает устанавливать здесь заборы, шлагбаумы или любые преграды.

Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин обращает внимание на серьезные риски: в 2026 году Верховный Суд РФ подтвердил, что отсутствие в ЕГРН данных о границах береговой полосы не освобождает собственника от обязанности обеспечить к ней доступ. Если часть вашего участка "залезает" на общественную территорию, государство может истребовать эту землю обратно. Чтобы избежать споров, перед покупкой рекомендуется провести гидрологическую экспертизу, которая определит происхождение водоема, - сообщает АиФ-Тюмень.