Ишимский музей получит грант на проект об архитектурном наследии города

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова вошёл в число победителей II конкурса "Красота внутри. Краеведческие музеи России" от ВТБ и благотворительного фонда "ВТБ‑Страна". Музей получит грант на реализацию проекта "Архитектурный код Ишима".

На средства гранта в Ишиме создадут интерактивную выставку с 3D-фрагментами, печатными материалами и подготовят экскурсионную программу об архитектурном достоянии города. Организаторы планируют вовлечь жителей в изучение истории своей малой родины, старинных зданий, построенных в уникальных стилях от сибирского барокко до модерна, и сохранение этого наследия.

Также гранты до 1 млн рублей получат ещё 66 музеев в 54 регионах страны. Программа поддержки краеведческих музеев России стартовала в начале 2026 года. Её задача — раскрыть локальную идентичность и сделать музеи более привлекательными для посещений.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области:

Краеведческие музеи формируют у жителей осознанное отношение к истории своего города и региона, поэтому грантовая поддержка и признание их работы в ходе конкурсов так важны. Проект в Ишиме позволит по-новому взглянуть на привычную городскую среду, покажет её ценность молодому поколению.

Среди других проектов‑победителей — открытие ремесленных мастерских и проведение мастер‑классов, реконструкция бала Александровской эпохи, создание мобильной выставки культуры кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрофестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому‑музею декабристов, а также инклюзивные фестивали.

В состав жюри вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты помогали отбирать Светлана Даценко – советник генерального директора Государственного Эрмитажа, Ядвига Юферова – заместитель главного редактора "Российской газеты", а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

Для музеев, не успевших подать заявки, будет объявлен дополнительный конкурс. Приём заявок пройдёт с 24 августа по 25 сентября в разделе "Гранты" на сайте фонда "ВТБ‑Страна"