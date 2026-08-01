Средняя зарплата в Тюменской области превысила 102 тысячи рублей

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2026 года, в мае средняя зарплата в Тюменской области составила 102 299 рублей, что на 5,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Выше в УрФО доходы у работников северных округов: в ЯНАО - 205 365 руб., в ХМАО-Югре - 149 229 руб. В Свердловской области - 97 145 руб., в Челябинской - 89 009 руб., в Курганской - 81 774 руб.

По итогам января-мая 2026 года в Тюменской области средняя зарплата составила 97 828 руб., что выше показателя 2025-го на 8,7%. Уровень заработков также на третьем месте в УрФО, - сообщает Вслух.ру.