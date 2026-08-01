Тюменские IT-разработки завоевывают признание на российском уровне

Предприятия Тюменской области выводят на рынок новые разработки в области цифровых технологий. Сейчас происходит автоматизация практически всех процессов связанных с добычей углеводородов, разработки тюменских специалистов становятся особенно актуальными.

- Мы оформили проект "Цифровой супервайзинг", который предназначен для управления бригадами на месторождениях, начиная от цифровых заявок, плана работ и логистики, до отслеживания выполнения плана работ. Кроме того, наши разработки относятся к импортозамещению, поскольку в ведущих мировых компаниях такие технологии уже применяются, - пояснил генеральный директор ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. Мы заявились на конкурс в Сколково, чтобы, прежде всего, оценить правильность выбранного пути. В результате получили подтверждение, что наш продукт является инновационным и имеет хорошие практические перспективы.

Экосистема Сколково и Сколтеха позволяет новым разработкам быстрее находить дорогу к практической реализации.

- Большое число программ акселерации и поддержка стартапов, самостоятельных и совместных с индустриальными партнёрами, позволяет привлекать самых талантливых разработчиков из разных регионов. При создании Тюменского Межвузовского кампуса нам нужно взять за основу лучшие российские и международные практики, непрерывный процесс создания, передачи и внедрения нового знания, тесное взаимодействие с реальным сектором экономики и государством для развития инноваций, - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.