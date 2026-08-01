"Отряды мэра" в Тюмени начинают третью смену

Скоро в Тюмени стартует третья смена "Отрядов мэра". На работу выйдут 1 тыс. 100 несовершеннолетних.

Подростки от 14 до 17 лет отработают 10 рабочих дней – с 3 по 14 августа, по три часа. При полной отработке для них предусмотрена зарплата 7 тыс. 740,86 руб.

Ребята смогут поработать помощниками библиотекаря, оператора ЭВиВМ, инструктора по спорту, дизайнера, социального педагога, реставратора, корреспондента и др. Всего в списке порядка 50 профессий, - сообщает Вслух.ру.