Тюменские школьники сохранят память о земляках — героях Великой Отечественной войны

1 августа в Тюмени стартует проект, в рамках которого пройдет серия мероприятий, призванных вернуть подросткам живые истории о земляках-героях. В центре внимания – герои Советского Союза, чьими именами названы улицы Тюмени, Тюменского округа, Ялуторовска и Заводоуковска. Проект "Чтобы помнили 2.0" покажет школьникам не хрестоматийные образы, а настоящих людей, с их сомнениями, страхами и невероятной силой духа.

Как рассказала руководитель Тюменского регионального исполкома ООД "Бессмертный полк России" Галина Валуева, проект строится на живом диалоге поколений. "Мы приходим к ребятам, показываем ролики, рассказываем о героях, а они в ответ делятся своими историями, показывают творческие номера.

Это такой взаимный обмен, очень ценный. Когда ребенок сам находит фотографию прадеда или рассказывает о нем одноклассникам, история становится своей, близкой, настоящей. Именно так и рождается сопричастность судьбе страны", – подчеркнула она.

Основу программы составляют короткие, но яркие видеоролики. В них по крупицам из архивов, фронтовых писем и дневников собраны боевой путь и послевоенная жизнь героев. По словам Галины Валуевой, такой формат не утомляет школьников, зато надолго остается в памяти. Сразу после просмотра начинается самое интересное: ребята сами становятся рассказчиками. Они приносят семейные фото, делятся историями о своих прадедах и прапрадедах, так сухая хроника вдруг обрастает живыми деталями.

Важной частью встреч становится викторина, которую проводит автор идеи "Бессмертного полка", организатор тюменской АНО "Международный центр памяти "Связь поколений" Геннадий Иванов. Он подбирает вопросы так, чтобы не просто проверить знания, а увлечь ребят, - сообщает Тюменская линия.

"Каждый раз это получается живо и весело. Ребята соревнуются, спорят, задают свои вопросы, а Геннадий Кириллович охотно на них отвечает", – отметила Галина Валуева.

Завершается встреча творческой частью, для которой школьники готовят песни, стихи, танцы, а порой и целые мини-концерты. "В прошлом проекте такие выступления превращались в настоящие представления, эмоциональные, искренние, трогающие и детей, и взрослых", – отметила Галина Валуева.

"Чтобы помнили 2.0" будет идти до 30 июля 2027 года на территории Тюмени и Тюменской области. Проект стал победителем второго конкурса 2026 года Фонда президентских грантов и получил поддержку в размере 1 млн 260 тыс. 864 рублей.

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