Ветеринары объяснили, какую воду безопасно давать собакам и кошкам

Не любая вода, пригодная для человека, подойдет животному, - напоминает тюменский ветеринар Игорь Волков.

— Бутилированная вода — хороший выбор, если она из проверенного источника и со сбалансированным минеральным составом. Фильтрованная — тоже хороший вариант при использовании качественного фильтра. Водопроводная вода может подойти, если ее предварительно отстоять 3–4 часа или пропустить через фильтр, — говорит специалист.

По словам специалиста, стоит избегать дистиллированную воду (там нет микроэлементов), минеральную воду с высоким содержанием солей, воду из природных источников (может содержать бактерии и загрязнители). Кипяченая вода — не лучший выбор: она не избавляется от многих примесей, а после кипячения может образоваться осадок, - сообщает Мегатюмень.

— Обновляйте воду ежедневно: кошкам — минимум раз в день, собакам — дважды. В жару можно слегка охладить воду, добавив небольшой кусочек льда. Главное, чтобы вода была свежей, чистой и комфортной температуры, — уточнил ветеринар.