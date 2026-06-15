В Тюмени между участниками марафона "Врата Сибири" разыграли автомобиль

Кульминацией двухдневного XXVI марафона "Врата Сибири" в Тюмени стал розыгрыш автомобиля от компании "Восток моторс", сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Победителю нынешнего марафона не хватило примерно полторы минуты, чтобы улучшить прошлый рекорд и стать его счастливым обладателем. Поэтому автомобиль мы разыграли между всеми участниками: с помощью генератора случайных чисел из присутствующих выбрали счастливчика. Им стал тюменец Константин Косачев, пробежавший дистанцию 10 км. Он постоянный участник тюменских и тобольсках марафонов, а также еженедельных забегов "5 вёрст" в Затюменском экопарке", - сообщил Афанасьев.

Глава города отметил, что с особой гордостью вручал награды победителям и призёрам. Он поблагодарил волонтёров за заботу и улыбки, организаторов — за слаженную работу, спонсоров — за подарки и атмосферу единства для жителей и гостей Тюмени, а зрителей и болельщиков — за энергию, которая помогала атлетам бежать даже тогда, когда сил почти не оставалось.