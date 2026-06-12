За что тюменцы и гости города полюбили "Мой блистательный развод"

На сцене арт-кафе Тюменского большого драматического театра с марта 2024 года с успехом идет стендап-комедия "Мой блистательный развод". Моноспектакль по пьесе Джеральдин Эрон играет Кристина Тихонова. В минувшие выходные в роли 48-летней Анжелы, от которой ушел муж, она выступила в 38 раз.

В беседе с журналистами перед очередным спектаклем Кристина рассказала, что ей по душе героиня - удивительная совершенно женщина, собирательный образ всех женщин, которые в схожих ситуациях готовы на авантюры, пускаются на поиски утраченной себя и нового мужчины, при этом не готовы отпустить прошлое из-за страха одиночества. По мнению актрисы, образ ее героини близок и понятен многим женщинам.

Одноактную пьесу "Мой блистательный развод" Джеральдин Арон впервые представили в Лондоне в 2004 году. Сейчас спектакль идет на разных сценах. В Тюмени это моноспекталь, режиссером-постановщиком выступил Александр Тихонов - муж актрисы. Версия отчасти русифицирована, так как не каждому зрителю понятен английский юмор, хотя канва и герои остались прежними. При этом спектакль живой, монологи обновляются.

"Я к каждому спектаклю готовлюсь, смотрю коротенькие видео и рилсы женщин, которые советуют, что надо сделать в тяжелых жизненных женских ситуациях, что-то запоминаю и привношу спектакль. Если взять, например, двухлетней давности текст, то остались только ситуации, сам текст меняется постоянно", - рассказала актриса.

На вопрос, кто зритель, Кристина Тихонова отвечает, что чаще всего приходят девушки и женщины, нередко компаниями, некоторые даже таким образом отмечают девичники или разводы. Мужчины тоже частые гости, кто в паре, а кто и без дам. В книге отзывов многие пишут о том, что бывали на спектакле не единожды, приезжают специально из разных городов.

"Мой блистательный развод" Кристина называет антистрессом, где негативные эмоции можно проработать через смех и юмор - "такая психотерапия, театротерапия". Однако это не в чистом виде стендап. Сюжет развивается от начала до конца, в первой части спектакля особенно много шуток, ближе к финалу тон становится более серьезным, для некоторых - до слез, до абсолютной тишины в зале.