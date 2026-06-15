Гендиректор "Сибура" стал почетным жителем Тобольска

Звание почётного гражданина Тобольска присвоено председателю правления ПАО "СИБУР Холдинг", генеральному директору компании "Сибур" Михаилу Карисалову, он много лет трудится на благо Тюменской области, под его руководством компания закрепила за собой статус лидера нефтегазохимической отрасли, всемирную известность получил комплекс "ЗапСибНефтехим", сообщил губернатор Александр Моор.

Сотрудничество области и компании стало образцом взаимодействия власти и бизнеса по очень широкому кругу вопросов: образование, формирование городской среды в рамках программы "Тобольск настоящий", повышение качества человеческого капитала. "В этом большая личная заслуга Михаила Юрьевича Карисалова. Поздравляю с заслуженной наградой!" - написал Моор в "Максе".

Глава Тобольска Петр Вагин отметил, что Карисалов - 25-й по счету почётный гражданин города, а решение Тобольской гордумы – закономерное признание заслуг человека, который не просто управляет компанией, а сердцем болеет за город, много лет зарегистрирован и часто бывает в Тобольске.