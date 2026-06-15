Более 30 выпускников в Тюменской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, истории и литературе

31 выпускник в Тюменской области набрал 100 баллов по химии, истории и литературе, 23 из них сдавали экзамены в Тюмени. Отличные знания показали также выпускники из Заводоуковска, Тобольска, Ишима и Ишимского округа.
"Стобалльные результаты открывают перед выпускниками большие перспективы. Они дают возможность поступить в ведущие вузы нашей страны. Главное сейчас – не сбавлять темп и успешно сдать оставшиеся экзамены. По традиции поощрим отличников!" - отметил губернатор Александр Моор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru