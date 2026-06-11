1 млрд рублей направят на восстановление панорамы "Оборона Севастополя"

Исторический памятник, отражающий героические страницы прошлого, пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Прямое попадание снаряда в крышу главного здания музея привело к возгоранию. ВТБ принял решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В годы Великой Отечественной войны объект культурного наследия разрушили нацисты, но тогда Севастополь и знаковый экспонат удалось возродить из руин. Теперь панораму снова ждет восстановление.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ:

Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его "Севастопольских рассказах". Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей.

Проект сохранения исторической памяти и культурного наследия имеет значение для жителей всей страны, укрепляя неразрывную связь между регионами и напоминая о ключевых событиях прошлого.