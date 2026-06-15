Схему движения у жд вокзала в Тюмени поменяют на более безопасную

Фото - https://max.ru/mv_afanasyev

У тюменского железнодорожного вокзала изменится организация дорожного движения после завершения ремонта на Привокзальной площади, она станет удобнее и безопаснее для людей, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Автобусы будут подъезжать к центральному входу железнодорожного вокзала. Для этого организуют обособленные полосы, отделённые бордюром и специальной площадкой. Остановочные павильоны также перенесут ближе к зданию вокзала. Отдельная полоса предусмотрена для такси. На площади, где сейчас останавливаются автобусы, появится платная парковка. Для соблюдения порядка въезды и выезды будут разделены бордюром. Кроме того, будут установлены комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, работающие круглосуточно, пояснил планы Афанасьев.