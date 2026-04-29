Студенты ТюмГУ будут обучаться ИИ-робототехнике при поддержке Яндекса

Яндекс планирует осенью 2026 года запустить в Тюменской области единый модуль по физическому ИИ — новому направлению технологий для умных роботов и автономных систем, которые могут взаимодействовать с реальным миром. На модуле смогут обучаться студенты ИТ-специальностей ТюмГУ, сообщили в пресс-службе компании.

"Во время учебы студенты научатся создавать автономные системы, работать с сенсорами, алгоритмами навигации и распознавания, а также использовать облачные сервисы для обработки данных и управления роботами. В программу войдут практические семинары и мастер-классы со специалистами Яндекса. Преподавателям обеспечат методическую и экспертную поддержку для внедрения новых подходов в учебный процесс", - говорится в сообщении.

Инициатива стала частью нового направления Яндекс Образования по ИИ-робототехнике. Ранее Яндекс и пять национальных исследовательских университетов — НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО — разработали модель компетенций в сфере физического ИИ. Она подробно описывает знания и навыки, необходимые создателям роботов и автономных систем. Документ находится в открытом доступе — любой вуз может использовать его для составления образовательных программ.

В рамках инициативы такие модули появятся в 13 университетах 10 регионов России.