Во время Всероссийского субботника жители Тюменской области привели в порядок 240 территорий

В рамках Всероссийской недели субботников в Тюменской области акцию провели на 240 площадках.

В Ишиме навели порядок на Привокзальной площади, у берегов рек Ишим, Мергень, Карасуль и в других местах. В Тобольске особое внимание уделили Знаменскому монастырю, а в Тюмени убрали 7 площадок. Одной из точек стал лог реки Тюменки — здесь работали студенты, школьники, представители учреждений, общественники и ветераны СВО — участники проекта "Боевой кадровый резерв" с наставниками. К акции присоединился и губернатор.

Во время субботников волонтеры помогли жителям проголосовать за благоустройство территорий Тюменской области.