Театр кукол в Тюмени провел акцию "Открытка Победы"

В преддверии Дня Победы в Тюменском театре кукол прошла акция, в рамках которой зрители подписали и отправили 700 поздравительных открыток. Они отправятся в самые разные уголки страны, чтобы передать частичку тепла и благодарности ветеранам и их семьям.

Эта акция — не просто формальное поздравление, а живой мост, соединяющий поколения и регионы. Открытки, созданные с душой, преодолеют сотни километров, чтобы доставить весточку из Тюмени. Их получат жители Курганской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Томской и Брянской областей. Поздравления также отправятся в два главных города нашей страны — Москву и Санкт-Петербург, а также в Республику Башкортостан и по всему Уралу.

Директор УФПС Тюменской области Евгений Балыбердин:

Наша главная задача — сохранить и передать будущему поколению память о трудных годах войны и о нашей Великой Победе. Почтовая открытка, в свою очередь, станет ценным артефактом, который сохранит воспоминание о празднике, объединяющем всю нашу страну.

Выбор Тюменского театра кукол в качестве площадки для акции символичен. Именно здесь, в мире искусства, где говорят о самом важном, особенно остро чувствуется связь поколений. Каждая открытка, подписанная от руки, становится не просто поздравлением, а личным посланием, хранящим тепло человеческих рук и искренность чувств.

Эта инициатива — напоминание о том, что память о подвиге предков живёт не только на страницах учебников истории. Она живёт в наших сердцах и передаётся через простые, но такие важные поступки. И пока по всей стране летят письма с поздравлениями, эта память остаётся живой и неделимой.

Акция прошла совместно с Тюменским филиалом ФГУП "Почта России" и Тюменским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".