Жителям Тюмени продукты будут доставлять роботы нового поколения

Тюмень станет первым городом Сибири, где запустится рободоставка — она появится в городе до конца лета 2026 года, сообщили в пресс-службе Яндекса. Причем в городе будут работать доставщики новейшего, четвёртого поколения - первые роботы компании, выпускаемые серийно, по возможностям они значительно превосходят предшественников.

Воспользоваться ей смогут жители отдельных районов Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального округов. На старте роботы будут привозить заказы "Яндекс Лавки", позже добавятся "Еда" и "Доставка".

Сейчас идёт подготовка к запуску: по районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Внешне они напоминают доставщиков, они составляют сверхподробную карту местности. Такая карта позволит доставщикам уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток.

В Тюмени будут работать

Марина Перескокова, директор по продукту рободоставки Яндекса:

Чтобы передвигаться по городу безопасно и автономно, робот должен уметь распознавать объекты вокруг и оперативно реагировать на неожиданные ситуации. Для этого у каждого доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на расстоянии до ста метров, в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях — если перед роботом неожиданно возникнет препятствие, он остановится за доли секунды. Данные с датчиков обрабатывает бортовой вычислитель, а запущенная на нём нейросеть непрерывно оценивает дорожную обстановку и строит оптимальный маршрут. Все это позволяет роботу автономно передвигаться по городу, соблюдая заданный скоростной режим и правила дорожного движения. Если всё же возникает внештатная ситуация, к роботу мгновенно подключается удалённый оператор.

Сейчас рободоставка доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах.