В Тобольске стали известны первые стобалльники по ЕГЭ

Первые результаты единого госэкзамена озвучены - Тобольск уже может гордиться тремы выпускниками.
Максимальные баллы набрали учащиеся гимназии имени Лицмана Вероника Парыкина (литература, учитель – Балина Ольга Григорьевна) и Григорий Чеботарь (химия, учитель – Назарова Юлия Владимировна, учащийся школы №9 Дмитрий Кузнецов (история, учитель – Аитова Зульфира Сафетовна).
"Завершаем День России по-настоящему громко – победой умов и талантов нашей молодёжи. Это и есть главная сила нашей страны", - отметил глава Тобольска Петр Вагин.
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