В Тобольске стали известны первые стобалльники по ЕГЭ

"Завершаем День России по-настоящему громко – победой умов и талантов нашей молодёжи. Это и есть главная сила нашей страны", - отметил глава Тобольска Петр Вагин.

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