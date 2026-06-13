В Тобольске стали известны первые стобалльники по ЕГЭ

22:55 12 июня 2026
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Первые результаты единого госэкзамена озвучены - Тобольск уже может гордиться тремы выпускниками.

Максимальные баллы набрали учащиеся гимназии имени Лицмана Вероника Парыкина (литература, учитель – Балина Ольга Григорьевна) и Григорий Чеботарь (химия, учитель – Назарова Юлия Владимировна, учащийся школы №9 Дмитрий Кузнецов (история, учитель – Аитова Зульфира Сафетовна).

"Завершаем День России по-настоящему громко – победой умов и талантов нашей молодёжи. Это и есть главная сила нашей страны", - отметил глава Тобольска Петр Вагин.

Теги: ЕГЭ , Петр Вагин , Тобольск , выпускники
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