Тюменцам напомнили об ответственности за нарушение земельного законодательства

По данным Росреестра, за 4 месяца 2026 года в Тюменской области объявлено 140 предостережений о недопустимости нарушения земельного законодательства.

4,3 % от общего количества выявленных признаков нарушений приходится на неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока. 19,5 % от общего количества выявленных признаков нарушений составляет использование земельного участка не по целевому назначению, - сообщает Мегатюмень.

76,2 % от общего количества выявленных признаков нарушений приходится на самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка.

- Обращаем внимание, что признаками нарушения считаются как активные действия, направленные на занятие земельного участка, так и использование уже занятой территории без предусмотренных законодательством РФ прав, - пояснила начальник отдела государственного земельного надзора Наталия Калинина.