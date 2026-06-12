В 2026 году площадь распространения непарного шелкопряда может значительно увеличиться

Тюменцы фиксируют массовое распространение непарного шелкопряда. Ситуацию прокомментировали в Центре защиты леса Тюменской области.
– Непарный шелкопряд встречается почти во всех регионах России. В очагах массового размножения он не приводит к значительному ухудшению санитарного состояния лесов и гибели насаждений. Основное влияние – на эстетический вид лиственных лесов, – подчеркивают в ведомстве.
С августа по октябрь 2025 года специалисты провели учеты численности. Очаги непарного шелкопряда были выявлены в 13 лесничествах: Абатском, Аромашевском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском и Упоровском.
Общая площадь очагов на конец прошлого года составила 317 418,8 гектара.
В текущем году прогнозируется расширение очагов в Аромашевском, Ишимском и Упоровском лесничествах и формирование новых в Армизонском, Бердюжском, Омутинском и Ялуторовском лесничествах, - сообщает Тюменская область сегодня.
– Прогнозируемая площадь очагов в нашем регионе в 2026 году может превысить 400 тысяч гектаров, – уточнили в Центре. – В мае 2026 года была проведена обработка лесов биологическим препаратом в Абатском лесничестве на площади 11 348,9 гектара, после там ожидается затухание очага.
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