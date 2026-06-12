Из-за тёплой весны тополиный пух появился в Тюменской области раньше обычного срока

В связи с аномально теплой весной городские службы перешли на усиленный режим работы, чтобы очистить улицы от мягких "сугробов", которые не только создают дискомфорт, но и угрожают пожарной безопасности, - сообщает КП-Тюмень.

По словам магистра биологии Жанны Маркаич, виной всему температурные рекорды:

"Так бывает при ранней и вместе с тем теплой, сухой и ветреной весне. Ускоряет развитие пуха и городская среда: асфальт и бетон нагреваются, благодаря чему возникает эффект „теплицы“. В большом объеме пух дают именно взрослые деревья женского пола".

В городской администрации Тюмени отмечают, что на борьбу с "осадками" брошены значительные силы: 623 рабочих и около 300 единиц вакуумной техники ежедневно очищают бордюры и тротуары.