Маркетплейсы делают покупку полного гардероба доступной в несколько кликов

В последнее время селлеры отмечают высокий процент возврата товаров с аргументом "не совпали ожидания и реальность". Иногда в этом виноват продавец, который намудрил с дизайном карточки, но в некоторых случаях дело в подходе покупателей. Многие из них примеряют вещь неправильно и делают поспешные выводы.

"Часто заказываю вещи с маркетплейсов, и чтобы посмотреть на вещь „вживую“, открываю отзывы. Замечаю, как девушки примеряют одежду на босую ногу — это одна из самых популярных ошибок. Обувь нужна, чтобы задать правильный силуэт и увидеть картину целиком. На примерку можно принести даже украшения, которые вы планируете носить с образом. Главное — не забывать про подбор белья. Белая блуза на кружевном и цветастом бюстгальтере может произвести неправильно впечатление. Лучше выбрать базовый комплект, который пересекается с цветом заказанной одежды. Это также поможет принять правильное решение о покупке", — говорит стилист Мария Громова.

По мнению fashion-фотографа, одного из продавцов женской одежды на маркетплейсах Анастасии Василевской, чтобы сделать удачную покупку, важно оценивать товар не только визуально, но и в движении.

"Многие покупатели надевают одежду и несколько секунд смотрят на себя в зеркало. Такой подход не позволяет понять, как вещь ведет себя в реальной носке. Уже дома, в движении, выясняется, что, например, брюки перекручиваются или собираются в „гармошку“, пиджак становится коротким при поднятии рук, а рубашка может некорректно сидеть в области груди", — объясняет Анастасия.

Исказить восприятие образа также могут освещение и зеркала на ПВЗ. Поэтому эксперт советует оценивать вещи через камеру телефона: записать короткое видео, пройтись, присесть, повернуться боком и спиной, - сообщает АиФ-Тюмень.