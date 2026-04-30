Пожар на 23 га леса ликвидировали в Тюменской области

По данным региональной диспетчерской службы, за последние сутки в Тюменской области ликвидирован один лесной пожар на площади 23 га, новых пожаров не зафиксировано, действующих на утро 30 апреля нет.

30 апреля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской - II класс (низкая степень). 1 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской - II класс (низкая степень). 2 мая в Ишимской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской - II класс (низкая степень).