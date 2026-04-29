ВТБ оценил риски в жилищном строительстве

Для жилищного строительства сейчас нет системных рисков, а долгосрочный спрос на новостройки поддержат несколько ключевых факторов. Среди них — износ жилфонда, привлекательность мегаполисов и миграция между регионами. Такие перспективы отрасли обозначил в беседе с ТАСС старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

"Проблемы у отдельных компаний, наверное, могут быть, и, скорее всего, будут, но ничего похожего на какую-то массовую проблематику я не вижу. Есть зоны портфеля, где у нас гораздо больше опасений. Что касается жилой стройки, пока мы остаемся оптимистами", - сказал эксперт.

Миллионы квадратных метров советской постройки приближаются к концу сроков эксплуатации, теряют необходимые качества и уже требуют замены. А крупные города и регионы с привлекательным климатом продолжают притягивать население, стимулируя спрос на новое жильё. Кроме того, ещё одним важным фактором, поддерживающим рынок, является роль недвижимости как инструмента сбережений. Для многих людей такие вложения — не только необходимость, но и надежный способ инвестирования.

"Такие макроистории фундаментально, на мой взгляд, определяют позитивное будущее жилое стройки. Если говорить уже о компаниях, то, конечно, отдельные проблемы могут быть, но при практичном и продуманном подходе они вполне решаемы", - заключил топ-менеджер ВТБ.