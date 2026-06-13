Тюменские подростки могут подать заявки на третью смену "Отрядов мэра"

После праздников в Тюмени пройдет онлайн-запись на третью смену “Отрядов мэра”, которая откроется в 10 часов 19 июля на официальном сайте проекта отряды-мэра.рф.

1100 подростков от 14 до 17 лет смогут поработать с 3 по 14 августа. Для них на выбор порядка 50 специальностей, в том числе помощники культорганизаторов, библиотекарей, экскурсоводов, реставраторов, гончаров, социальных работников и т. д. "Муравьи" отработают 10 рабочих дней по три часа.

Кроме того, сейчас можно записаться в резерв на вторую, июльскую, смену. Для этого нужно направить заявку по электронной почте rezerv_om@mail.ru. Однако трудоустройство это не гарантирует: только при наличии мест.

После записи нужно предоставить пакет документов: оригинал и ксерокопию паспорта (страницы 2 и 3, страница с пропиской РФ) и СНИЛС, ксерокопию ИНН, медицинскую справку формы 086-у и справку о несудимости (за текущий год), реквизиты лицевого счета карты платежной системы "МИР", оформленной на подростка, - сообщает Вслух.ру.

Официальный паблик, где также можно задать вопросы https://vk.com/otryady_mera_tyumen.