С какими трудностями может столкнуться в отпуске семья с маленькими детьми

Семейный психотерапевт, супружеский коуч и ведущая терапевтических групп Эльвира Соколова поделилась своим мнением по поводу отпуска с детьми или без них.

Мамы и папы, решая оставить ребенка дома ссылаются на выводы известного физиолога Ивана Павлова, который исследовал высшую нервную деятельность. Ученый выделил несколько критериев, необходимых для восстановления психики и полноценного отдыха. Одним из них является "отсутствие ответственности за другого человека".

– Не поддерживаю формулировку "родителям противопоказано ехать в отпуск с маленькими детьми". Слишком категоричное утверждение, которое не учитывает ни особенности семьи, ни возраст ребенка, ни формат отдыха, – объясняет Эльвира Соколова.

По словам специалиста, главная проблема заключается не в присутствии детей, а в несоответствии ожиданий и реальности. Многие родители представляют отпуск как возможность выспаться, расслабиться у бассейна с книгой и спонтанно проводить время вдвоем. Однако маленький ребенок не отдыхает от своих потребностей – ему по прежнему нужны внимание, режим, безопасность и помощь взрослых.

Поездка с малышом на отдых может принести пользу:

• совместные впечатления и семейные воспоминания, укрепляющие ощущение близости;

• смена обстановки, снижающая уровень бытового стресса и освобождающая от обязанностей следовать строгому режиму.

Как сделать отпуск с детьми менее напряженным?

1. Выбирайте формат отдыха, подходящий возрасту малыша. Например, вместо насыщенного экскурсионного маршрута отдайте предпочтение спокойной неделе на море.

2. Будьте готовы к капризам, усталости или болезням ребёнка – это нормально.

3. Распределите нагрузку между взрослыми, чтобы никто из родителей не оказался перегружен заботой о ребенке.

4. Даже 20–30 минут вечером без обсуждения бытовых вопросов помогут снизить напряжение, - сообщает Мегатюмень.