В Тюмени подвели первые итоги заявочной кампании Программы поддержки сообществ

С 24 мая по 7 июня состоялись 6 встреч для лидеров и активных жителей региона от организаторов Программы поддержки сообществ. События в Тюмени, Тобольске и Ишиме собрали 213 лидеров местных сообществ. Они выдвинули идеи проектов — от арт-терапии и инклюзивных мастер-классов до мобильного приложения для иностранных студентов и музыкального альбома о семейных ценностях.

Первой встречей стала "Люди и идеи" на уличной площадке "Конторы пароходства". Участникам рассказали о порядке подачи заявок, критериях отбора и допустимых расходах. Для них провели 20 консультаций — помогли доработать идеи и составить сметы. Еще 20 консультаций прошли онлайн и офлайн по заявкам через сайт Программы. Там разбирали, как превратить идеи в полноценные проекты и грамотно составить смету.

"Месяц показал главное: жители хотят менять свои города к лучшему и уже знают, как. Мы очень рады такому живому отклику из Тюмени, Тобольска и Ишима — у сообществ есть конкретные, проработанные идеи. Наша задача — помочь упаковать каждую из них в четкую заявку с понятной сметой. Спасибо всем, кто уже включился. Ждем еще больше сильных проектов", — отметил Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

25 мая в тобольском мультицентре "Моя территория" прошло событие "Свои в деле", 30 мая в Тюмени команда мультицентра "Моя территория" провела арт-медиацию "Смысл в линиях: создай — покажи — вдохнови", 2 июня в тюменском центре "Космос" состоялась встреча "Обними свою идею", 4 июня в Ишиме на уличной площадке мультицентра "Моя территория" прошла встреча "Точка старта", а завершила серию 7 июня встреча "Закат у Конторы" на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства".

В ходе этих событий участники знакомились с Программой, заявляли о своих проектах и обменивались контактами. Через интерактивные форматы, игры и совместную работу они узнали о возможностях, доступных в регионе, - сообщает Мой-поратл.ру.