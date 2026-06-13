В Бердюжском округе пробурят дополнительные скважины для водоснабжения

Гидрогеологическое обследование водозаборных скважин, которые обеспечивают водой жителей села Бердюжье, провели специалисты "Росводоканал Тюмень".

"Для обеспечения стратегического запаса воды необходимо пробурить дополнительные скважины. Резервные источники должны быть готовы к запуску в любой момент. Эти мероприятия мы в ближайшее время внесём в наш рабочий план", — пояснил главный инженер Ишимского филиала "Росводоканал Тюмень" Алексей Волоконцев.

Специалисты компании ведут и работы по устройству автоматизированных систем управления на скважинах, для достижения максимальной энергоэффективности и стабильности.

К обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Бердюжского округа "Росводоканал Тюмень" приступил в ноябре 2025 года по концессионному соглашению, которое было заключено между региональным правительством, администрацией округа и ресурсоснабжающей организацией. В развитие систем водоснабжения и водоотведения округа за 15 лет будет инвестировано более 2 млрд 353 млн рублей, - сообщает Тюменская линия.