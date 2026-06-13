В крупных городах все чаще пустуют площади в торговых центрах

18:47 13 июня 2026
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Пока аналитики пророчат ретейл-гигантам банкротство, эксперты указывают на фундаментальную смену привычек потребителя, который ценит время больше, - сообщает АиФ-Тюмень.

Доцент Финансового университета Кырлан Марчел уверен, что эпоха классических ТЦ в их нынешнем виде подходит к концу.

"Появление маркетплейсов кардинально изменило поведение покупателей. Онлайн-торговля привлекает скоростью и удобством, поэтому люди всё чаще идут за покупками в интернет и всё реже посещают ТЦ исключительно ради шопинга. Через 5–10 лет большинство из них превратятся в многофункциональные общественные пространства, где торговля станет лишь дополнением к досугу и услугам", - пояснил эксперт.

Теги: торговля
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