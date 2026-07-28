Роды в машине скорой помощи приняти медики Тюмени

Бригада скорой помощи в составе врача Дарьи Копыловой, медбрата Самира Гиёева и водителя Андрея Ягудеева успешно приняли роды по пути в стационар - за две потуги на свет появился здоровый мальчик.

Состояние ребенка по шкале Апгар оценили в 8/9 баллов – малыш громко закричал, чем обрадовал врачей и маму. Медики провели необходимые первичные манипуляции и доставили роженицу с ребенком в родильный дом.

"Я переживала больше, чем за свои собственные. Но все прошло благополучно, все были довольны проделанной работой. Пациентка всю дорогу благодарила нас за то, что помогли ее малышу появиться на свет. Невольно мы с коллегой оказались на дне рождения нового человека, это было незабываемо, приятные трогательные эмоции", – рассказала Дарья Копылова.